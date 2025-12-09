Martes, 09 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

