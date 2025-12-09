Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa