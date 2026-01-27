Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 27 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se comunicó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga