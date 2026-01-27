Martes, 27 de Enero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 27 de enero informa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se comunicó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

