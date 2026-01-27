Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 27 de enero anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 4 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 8

