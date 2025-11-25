Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 25 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

