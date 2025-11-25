Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 25 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 2 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan