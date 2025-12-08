Lunes, 08 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este lunes 8 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 9 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

