Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

