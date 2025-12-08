Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

