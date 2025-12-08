Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún