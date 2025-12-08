Lunes, 08 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones