Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 27 de octubre prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

