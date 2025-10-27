Lunes, 27 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este lunes 27 de octubre prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

