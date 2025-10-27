Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 27 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 31 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

