Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este lunes 27 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 31 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

