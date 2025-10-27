Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 27 de octubre informa que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 28 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

