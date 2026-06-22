Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 22 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Martes 23 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos