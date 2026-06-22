Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 22 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 23 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

