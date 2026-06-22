Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque