Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 22 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

