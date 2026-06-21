Con motivo de la próxima visita del rey Felipe VI de España, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante la reunión que sostendrá con el Soberano, el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, abordará el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista, temas que han marcado la relación entre ambas naciones en los últimos años .

Explicó que aprovechará la visita del rey para dialogar sobre temas de interés bilateral, aunque, adelantó, uno de los puntos centrales será el reconocimiento histórico de los agravios cometidos contra los pueblos originarios de México.

"Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista", señaló la Mandataria.

El motivo de la visita del rey

Sheinbaum recordó que el monarca español ya ha realizado declaraciones sobre el tema en el pasado, aunque dijo desconocer si durante esta visita emitirá algún posicionamiento adicional.

"Él ya hizo una declaración; no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos", indicó.

La Presidenta detalló que la estancia de Felipe VI en México será breve, ya que el principal motivo de su viaje es asistir al partido de la selección española contra Uruguay en el Estadio Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Copa Mundial 2026 de la FIFA .

No obstante, consideró pertinente sostener un encuentro con el monarca español para fortalecer el diálogo entre ambos países y abordar diversos temas de la agenda bilateral.

"Ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países", afirmó.

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FF