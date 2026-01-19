Lunes, 19 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 19 de enero determina que estará con algo de nubes con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 8

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 8

