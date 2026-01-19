Lunes, 19 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 19 de enero determina que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

