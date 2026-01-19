Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 19 de enero determina que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 10Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto