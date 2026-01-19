Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

