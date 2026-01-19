Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta