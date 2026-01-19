Lunes, 19 de Enero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

