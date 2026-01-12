Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 12 de enero informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Miércoles 14 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

