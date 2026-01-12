Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 12 de enero informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Miércoles 14 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 14Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún