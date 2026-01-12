Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 12 de enero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún