Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 12 de enero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

