Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 12 de enero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

