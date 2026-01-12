Lunes, 12 de Enero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este lunes 12 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

