Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 12 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

