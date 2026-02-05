Jueves, 05 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

