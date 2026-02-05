Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 8 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque