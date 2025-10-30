Jueves, 30 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 30 de octubre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

