Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 30 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

