Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 30 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

