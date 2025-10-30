Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 30 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones