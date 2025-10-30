Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 30 de octubre prevé que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto