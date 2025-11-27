Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 82%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

