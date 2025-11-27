Jueves, 27 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 82%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

