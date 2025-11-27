Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Monterrey