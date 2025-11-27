Jueves, 27 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

