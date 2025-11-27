Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

