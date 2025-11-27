Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 27 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga