Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 27 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

