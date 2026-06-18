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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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