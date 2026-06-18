Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos