Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 18 de junio informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Viernes 19 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 21 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá