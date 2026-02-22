Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 22 de febrero determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

