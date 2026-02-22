Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 22 de febrero informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 25 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

