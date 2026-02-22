Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 22 de febrero informa que estará con muy nuboso con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 4 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 6

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

