La información sobre el ataque armado contra la regidora María de Jesús Quijada , integrante de Morena en Tecate, Baja California, fue corregida luego de que su padre confirmara que la funcionaria permanece hospitalizada en Estados Unidos y que su estado de salud se reporta fuera de peligro.

Durante las primeras horas posteriores a la agresión circularon versiones que señalaban el fallecimiento de la regidora. Incluso algunas figuras públicas replicaron esa información. Sin embargo, su padre desmintió esos reportes y aclaró que continúa recibiendo atención médica tras ser trasladada a un hospital del vecino país.

Padre de María Quijada aclara su estado de salud

El ataque ocurrió la tarde del martes 14 de julio en la colonia Hacienda, en el municipio de Tecate.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 17:17 horas se recibieron múltiples llamadas al número de emergencias por detonaciones de arma de fuego sobre la calle Coyuca, donde fue localizado un vehículo KIA negro con dos personas heridas.

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El padre de la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, informó que la edil ya se encuentra fuera de peligro y continúa recibiendo atención médica.



La información fue dada a conocer por CNR Noticias, luego de que durante varias horas circularan versiones… pic.twitter.com/C6IXNBcmE7 — Baja News (@MxBajanews) July 15, 2026

Paramédicos confirmaron que Jesús Pereyra, esposo de la regidora, falleció en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos.

María Quijada resultó gravemente lesionada tras recibir varios impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza. Posteriormente fue trasladada a un hospital en Estados Unidos, donde continúa internada. De acuerdo con la actualización proporcionada por su padre, permanece fuera de peligro.

Así ocurrió el ataque en Tecate

Los primeros reportes indican que la agresión ocurrió cuando la pareja circulaba cerca de su domicilio en el fraccionamiento Hacienda.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Versiones difundidas por medios locales señalaron que la regidora fue trasladada de emergencia para recibir atención especializada.

De manera preliminar, las autoridades informaron que los presuntos responsables escaparon a bordo de un automóvil blanco. Hasta ahora no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el ataque.

Versiones contradictorias marcaron las primeras horas

Tras la agresión comenzaron a difundirse versiones que aseguraban que la regidora había muerto.

Entre quienes retomaron esa información estuvo el senador Gerardo Fernández Noroña, quien inicialmente confirmó el supuesto fallecimiento y posteriormente rectificó, indicando que María Quijada seguía con vida y que su estado era grave.

Más tarde, el padre de la funcionaria confirmó que continúa hospitalizada y descartó la versión sobre su muerte, con lo que quedó corregida la información difundida inicialmente.

Fiscalía de Baja California mantiene abierta la investigación

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició las investigaciones para esclarecer el ataque, identificar el móvil de la agresión y localizar a los responsables.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer nuevas líneas de investigación. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento debido al impacto que ha generado la agresión contra la regidora de Morena y el fallecimiento de su esposo.

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