Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

