Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga