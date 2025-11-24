Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 24 de noviembre informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 25 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

