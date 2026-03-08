Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 8 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa