Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 8 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

