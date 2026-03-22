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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 22 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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