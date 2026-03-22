Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 22 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

