Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 2 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 7

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

