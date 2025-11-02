Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 2 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 7

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones