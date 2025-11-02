Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 2 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

