Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 2 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24