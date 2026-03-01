Domingo, 01 de Marzo 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 1 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 1 de marzo informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

