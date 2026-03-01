Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 1 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 1 de marzo informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

