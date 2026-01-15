Actualmente la temporada invernal en la Ciudad de México se encuentra causando estragos, especialmente en la salud de la población, por lo que es recomendable que tomes las precauciones pertinentes.

Debido a esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, ha decidido activar una doble alerta, esto con el objetivo de salvaguardar a los habitantes de la CDMX, quienes se encuentran enfrentando temperaturas entre los 1 y 6 grados centígrados.

A continuación, te informaremos si tu alcaldía se encuentra entre las afectadas debido al porvenir climatológico.

Alerta naranja - Tlalpan (se esperan temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados centígrados)

- Tlalpan (se esperan temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados centígrados) Alerta amarilla - Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco (se esperan temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados centígrados)

¿Cómo cuidar tu salud ante las bajas temperaturas?

Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.

Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur.

Mantener un esquema de vacunación actualizado: Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes.

Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C: Al realizar esto estás ayudando a que tu sistema inmunológico se refuerce, lo que te evitará complicaciones médicas futuras.

