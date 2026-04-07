Tras varias semanas de intenso calor, sequía prolongada y cielos completamente despejados, la pregunta que todos los mexicanos se hacen diariamente es cuándo llegará el tan anhelado alivio del agua a nuestras ciudades. La incertidumbre climática genera preocupación, pero afortunadamente ya existe un pronóstico claro y oficial para este año.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de sus canales oficiales, ya tiene la respuesta definitiva y ha marcado en el calendario meteorológico el inicio de este esperado ciclo. Conocer esta información es fundamental para planificar nuestras actividades, proteger la infraestructura urbana y salvaguardar a nuestras familias oportunamente.

¿Cuándo empiezan exactamente las lluvias en México durante este 2026?

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de lluvias arranca de manera oficial y puntual el próximo 15 de mayo de 2026. A partir de este día, las condiciones atmosféricas cambiarán drásticamente, dando paso a los primeros chubascos significativos en diversas regiones.

Esta fecha tan esperada coincide directamente con el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico. Este fenómeno natural es el principal motor que favorece el ingreso de humedad masiva hacia el territorio nacional, transformando el clima seco en un ambiente mucho más fresco y lluvioso.

Por otro lado, la dinámica climática es distinta en la vertiente oriental del país. Para las costas del Océano Atlántico y el Golfo de México, el ciclo de precipitaciones y formación de tormentas comenzará un poco después, estableciéndose oficialmente a partir del 1 de junio de 2026.

¿A quiénes afectará primero este cambio de clima y dónde lloverá con mayor intensidad?

Los estados ubicados en el occidente, centro y sureste de la República Mexicana serán los primeros en recibir estas precipitaciones. Esto traerá un respiro inmediato a regiones fuertemente golpeadas por el estiaje, destacando entidades clave como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el vital líquido es urgente.

En el caso específico del Valle de México y su densa zona metropolitana, las autoridades de protección civil señalan que las lluvias constantes suelen establecerse plenamente durante el mes de junio. Sin embargo, no se descartan tormentas eléctricas esporádicas durante las últimas semanas de mayo que refrescarán el asfalto.

Es muy importante mencionar que las lluvias aisladas que ocurren durante marzo o abril no representan un adelanto de la temporada oficial. Los expertos aclaran que estos eventos son simplemente los efectos residuales de los últimos frentes fríos del invierno que interactúan con el intenso calor primaveral.

¿Por qué es vital prepararse para las tormentas y cómo hacerlo de forma efectiva?

La llegada de las lluvias no solo mitiga la severa sequía y el calor agobiante, sino que también trae consigo el riesgo inminente de inundaciones urbanas, encharcamientos severos y desbordamientos en zonas vulnerables. Estar informados nos permite actuar a tiempo y evitar tragedias materiales o humanas durante las tormentas.



Por ello, la prevención en el hogar y en las calles es absolutamente clave desde este mismo momento. Aquí te dejamos una lista de puntos clave y consejos rápidos para estar completamente listo antes de que caiga la primera gota de lluvia este 15 de mayo:

Limpia azoteas y desagües: Evita acumulaciones de hojas secas, tierra o basura que puedan tapar las coladeras de tu calle o casa. Un desagüe libre de obstrucciones es tu mejor defensa contra las inundaciones repentinas que dañan el patrimonio familiar cada año durante la época de huracanes.

Evita acumulaciones de hojas secas, tierra o basura que puedan tapar las coladeras de tu calle o casa. Un desagüe libre de obstrucciones es tu mejor defensa contra las inundaciones repentinas que dañan el patrimonio familiar cada año durante la época de huracanes. Revisa la impermeabilización: Detecta y repara cualquier grieta en tus techos o paredes para evitar filtraciones molestas y costosas durante las tormentas. Aplicar un buen sellador antes de que comience la humedad te ahorrará muchos dolores de cabeza y protegerá la estructura interna de tu vivienda a largo plazo.

Detecta y repara cualquier grieta en tus techos o paredes para evitar filtraciones molestas y costosas durante las tormentas. Aplicar un buen sellador antes de que comience la humedad te ahorrará muchos dolores de cabeza y protegerá la estructura interna de tu vivienda a largo plazo. Arma un kit de emergencia: Incluye una linterna con baterías extra, documentos importantes guardados en bolsas herméticas y un radio a pilas. Ante posibles cortes de luz provocados por los fuertes vientos y relámpagos, estar preparado marcará la diferencia en la seguridad y tranquilidad de tus seres queridos.

CT