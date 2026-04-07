Hoy No Circula: Así aplica este martes 7 de abril en CDMX y Edomex

Este martes, la Ciudad de México amaneció con una calidad del aire "aceptable", según el índice de la Dirección de Monitoreo Atmosférico. Los niveles de contaminación están dentro de lo permitido y no es necesario activar la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que el programa de control de emisiones vehiculares Hoy No Circula se implementa de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Autos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "aceptable", con riesgo moderado por la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones de Atizapán y Tlalnepantla, en el Estado de México, eran marcadas en amarillo (calidad del aire aceptable), el resto aparecía en verde (calidad buena).

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, las estaciones Ixtlahuaca, Almoloya, Xonacatlán, Tenancingo y Calimaya reportaban contaminación moderada, mientras que en el resto los parámetros eran de baja contaminación.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

