Claudia Sheinbaum revela que donó 20 mil pesos de ayuda a Cuba

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que depositó 20 mil pesos a la cuenta bancaria de la asociación civil “Humanidad con América Latina” para el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que esta donación es una decisión personal y no tiene que ver con su investidura como Presidenta de México.

Indicó que como Presidenta de México siempre buscará, primero, proteger al pueblo y a la nación, y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida en que se pueda ayudar, porque, recordó, esa siempre ha sido la historia y la tradición de nuestro país.

—“¿Usted ya hizo formalmente su donación a través de esta cuenta?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

—“Sí, ya hice una donación”, respondió.

—“¿Nos puede revelar de cuánto fue el monto?”, se le insistió.

“20 mil pesos, había, por cierto, problemas con el depósito. Ahora, eso es una cosa personal, es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Eso es una decisión personal, no tiene que ver con mi investidura como Presidenta.

“Como Presidenta, al pueblo de México siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esa es mi obligación y mi responsabilidad, y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, como me comprometí en su momento, y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar, porque esa ha sido la historia y la tradición de este país”, respondió.