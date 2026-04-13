Claudia Sheinbaum: “México es ejemplo económico, pese a entorno global adverso”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el País se mantiene como un ejemplo económico a nivel internacional, aun frente a un entorno global adverso, al destacar indicadores de estabilidad, crecimiento y control inflacionario durante los primeros meses de 2026.

Durante la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la mandataria subrayó que, pese a las condiciones complejas en el ámbito internacional, México ha logrado sostener un desempeño económico positivo en distintos sectores. Señaló que estos resultados son reflejo de una estrategia enfocada en mantener el equilibrio macroeconómico y fortalecer la actividad productiva.

En el evento, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, con quienes resaltó la importancia de la coordinación entre distintos niveles de Gobierno y el sector empresarial para enfrentar los desafíos económicos globales.

La Presidenta enfatizó que uno de los objetivos centrales de su administración es evitar presiones inflacionarias que afecten a la población. En este sentido, explicó que se trabaja de manera conjunta con empresarios para mantener estables los precios de los combustibles y garantizar que los productos de la canasta básica no registren incrementos que impacten el poder adquisitivo de los hogares.

Asimismo, destacó la estabilidad del peso mexicano frente a escenarios internacionales complejos, lo que, dijo, contribuye a generar confianza en la economía nacional. Este comportamiento, añadió, es resultado de políticas orientadas a la disciplina financiera y a la promoción de condiciones favorables para la inversión.

Como parte de los indicadores positivos, Sheinbaum Pardo señaló que, durante los primeros tres meses de 2026, se registró un aumento en las ventas de vehículos en el País, aun con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Este crecimiento, apuntó, refleja la resiliencia del mercado interno y la capacidad de adaptación del sector automotriz ante condiciones externas adversas.

De igual forma, informó que el turismo mostró un comportamiento al alza, con un incremento cercano al 10% en el número de visitantes durante enero y febrero. Este repunte, aseguró, es muestra del dinamismo del sector y de la confianza de los viajeros en México como destino.

“A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero”, destacó la Presidenta.

Finalmente, reiteró que su Gobierno continuará implementando medidas para preservar la estabilidad económica y evitar procesos inflacionarios. “Estamos buscando mantener el precio de los combustibles para que no tengamos un proceso inflacionario en el país, con la colaboración de empresarios y garantizando que la canasta básica no aumente”, afirmó.

El Universal

Prioridades compartidas

El canciller de México, Roberto Velasco, recibió hace unos días en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en una reunión centrada en prioridades compartidas y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. De acuerdo con la SRE, el encuentro permitió dialogar sobre temas de la agenda común y reafirmar el compromiso de mantener una relación de colaboración entre ambos países, con el objetivo de generar bienestar a ambos lados de la frontera.

El embajador estadounidense señaló en redes sociales que conversó con el canciller sobre metas compartidas y la importancia de fortalecer una relación histórica que ha generado resultados positivos para ambas naciones.

Johnson felicitó a Velasco por su nombramiento y expresó disposición para continuar la cooperación bajo el liderazgo de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses reiteraron que el diálogo se mantiene activo en temas de seguridad, comercio y migración, con el propósito de avanzar en una relación estable y constructiva.

Ebrard destaca negociación del T-MEC

Estabilidad - El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó el contexto internacional en el que México desarrolla su política económica y subrayó el papel del Gobierno federal para mantener la estabilidad en medio de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó el contexto internacional en el que México desarrolla su política económica y subrayó el papel del Gobierno federal para mantener la estabilidad en medio de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Contexto - Durante su intervención, el funcionario señaló que, mientras avanzan las conversaciones comerciales, la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un entorno global complejo.

Durante su intervención, el funcionario señaló que, mientras avanzan las conversaciones comerciales, la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un entorno global complejo. Declaración - “Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene”, expresó.

“Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene”, expresó. Interés - Ebrard Casaubon informó que Estados Unidos ha mostrado interés en preservar el T-MEC, lo que se refleja en la realización de la primera ronda de negociación a nivel ministerial el pasado miércoles 18 de marzo. Consideró que este avance contribuye a generar mejores condiciones para la continuidad del acuerdo.

Ebrard Casaubon informó que Estados Unidos ha mostrado interés en preservar el T-MEC, lo que se refleja en la realización de la primera ronda de negociación a nivel ministerial el pasado miércoles 18 de marzo. Consideró que este avance contribuye a generar mejores condiciones para la continuidad del acuerdo. Condiciones - Para el titular de Economía, el panorama actual es más favorable de lo previsto. “Las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones... estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado... evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones?”, afirmó.

Para el titular de Economía, el panorama actual es más favorable de lo previsto. “Las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones... estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado... evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones?”, afirmó. Certidumbre - Indicó que estos avances ayudan a reducir la incertidumbre que prevalecía en 2025 sobre la permanencia del T-MEC, lo que aporta mayor certidumbre a los sectores productivos involucrados en el comercio regional.

Indicó que estos avances ayudan a reducir la incertidumbre que prevalecía en 2025 sobre la permanencia del T-MEC, lo que aporta mayor certidumbre a los sectores productivos involucrados en el comercio regional. Reglas - El funcionario también explicó que México buscará defender las reglas multilaterales y promover que sean más claras y estables en su aplicación, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la organización.

El funcionario también explicó que México buscará defender las reglas multilaterales y promover que sean más claras y estables en su aplicación, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la organización. Canadá - En cuanto a la relación con Canadá, adelantó que será en mayo cuando se definan las fechas para el inicio de la ronda de negociaciones entre ambos países.

CT