Chorro polar: ¿cuándo entra a México y dónde provocará bajas temperaturas?

El ingreso este martes de un chorro polar al territorio mexicano y su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la costa occidental de Estados Unidos generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h en estados del norte del país.

¿Qué es el chorro polar?

El chorro polar es una franja de vientos intensos en la atmósfera que separa el aire gélido del Ártico del aire más cálido de otras regiones. Cuando esta corriente pierde su trayectoria recta y comienza a serpentear hacia el sur, facilita el descenso de masas de aire frío, lo que provoca disminuciones de temperatura en zonas poco habituales.

De acuerdo con previsiones del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), este martes las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 50 km/h en Baja California. Para el miércoles 24 de diciembre, los vientos podrían intensificarse y alcanzar entre 60 y 80 km/h, además de extenderse hacia el golfo de Cortés y Sonora.

Para el jueves 25 y viernes 26, se prevén rachas de entre 40 y 60 km/h propiciadas por el chorro polar en el norte del país, incluido el estado de Chihuahua.

En las zonas serranas de Chihuahua y de Durango, las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y -10°C.

Clima en México este 23 de diciembre

Para este martes se pronostican lluvias intensas en el sureste del país, con precipitaciones muy fuertes en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias fuertes y chubascos en diversas entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional. Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de un canal de baja presión, una circulación ciclónica, la inestabilidad atmosférica y las corrientes en chorro.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN. Además, persistirá un ambiente frío a muy frío en el norte y centro del país, con heladas en zonas serranas. Se prevén también vientos fuertes y oleaje elevado en el sureste, así como temperaturas elevadas en regiones del Pacífico.

