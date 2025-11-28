Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Chiapas reporta tres feminicidios en una sola semana

Autoridades chiapanecas ya suman más de cincuenta muertes violentas contra mujeres en lo que va del año

Por: SUN .

La Colectiva Feminista 50+1 expresó

La Colectiva Feminista 50+1 expresó "profunda indignación, dolor y rabia ante los tres feminicidios registrados en una sola semana en Chiapas". SUN / ARCHIVO

En Chiapas, han ocurrido tres feminicidios en esta semana, con lo que suman 53 muertes violentas contra mujeres en lo que va del año.

Este jueves, Leticia, de 53 años, fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental, quien la asesinó en su casa ubicada entre la calle 20 de Noviembre y avenida Miguel Hidalgo, de la colonia Adriana Gabriela, municipio de Chiapas. De acuerdo con los reportes, Leticia fue "brutalmente atacada con un martillo".

El martes, Fabiola Elizabeth, de 17 años, fue víctima de feminicidio en la colonia Jardines del Pedregal, en Tuxtla. La joven había acudido a una reunión con amistades, pero al regresar, fue atacada a golpes por su pareja.

En Ocosingo, Yerli Yaritza, de 18 años, estudiante de Enfermería y Obstetricia, en la Universidad Benito Juárez, fue estrangulada por su novio, Brayan Alexis, que ya fue detenido.

La Colectiva Feminista 50+1 expresó "profunda indignación, dolor y rabia ante los tres feminicidios registrados en una sola semana en Chiapas".

Lee: Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 27 de noviembre de 2025

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones