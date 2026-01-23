La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene firme su objetivo de ampliar el acceso a internet en todo México, especialmente en comunidades donde la conectividad sigue siendo limitada. Como parte de esta estrategia de inclusión digital, la empresa anunció la entrega gratuita de chips (tarjetas SIM) con servicio de internet móvil, dirigidos a personas que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el programa.

Con esta iniciativa, la CFE busca reducir el rezago tecnológico que afecta a sectores vulnerables de la población, facilitando el acceso a herramientas digitales indispensables para la educación, el trabajo y la comunicación. El programa pretende disminuir la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo, al permitir que más personas se conecten a servicios en línea, plataformas educativas y medios de información sin costo adicional.

¿Quiénes puedes solicitar el chip gratuito de la CFE?

De acuerdo con información oficial de la CFE y el Gobierno de México, la entrega de SIM se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.

Los estados en donde se realizarán estas convocatorias se darán a conocer en las redes oficiales de la CFE , por lo que debes estar al pendiente cuando estén cerca de tu zona para la entrega.

Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:

Beneficiarios del Programa para el Bienestar como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños.

Estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas.

Poblaciones rurales con nula o baja conectividad de internet.

¿Cuáles son los requisitos para recibir un chip gratuito de la CFE?

Las personas interesadas en recibir un chip, deben cumplir con ciertos requisitos como:

Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial vigente.

Contar con un celular desbloqueado.

En caso de los menores de edad, se solicitará un acta de nacimiento y CURP.

Es importante decir que la CFE también ha señalado que la documentación requerida puede varias según la entidad, tipo de jornada o convocatoria específica.

¿Qué beneficios brinda el chip gratuito de la CFE?

El paquete de conectividad a internet de la CFE cuenta con los siguientes beneficios:

5 GB de navegación para redes sociales, búsqueda de información y aplicaciones.

1,500 minutos de telefonía para llamadas a números de México, Estados Unidos y Canadá.

500 mensajes de texto (SMS).

