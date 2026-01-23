La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene firme su objetivo de ampliar el acceso a internet en todo México, especialmente en comunidades donde la conectividad sigue siendo limitada. Como parte de esta estrategia de inclusión digital, la empresa anunció la entrega gratuita de chips (tarjetas SIM) con servicio de internet móvil, dirigidos a personas que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el programa.Con esta iniciativa, la CFE busca reducir el rezago tecnológico que afecta a sectores vulnerables de la población, facilitando el acceso a herramientas digitales indispensables para la educación, el trabajo y la comunicación. El programa pretende disminuir la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo, al permitir que más personas se conecten a servicios en línea, plataformas educativas y medios de información sin costo adicional.De acuerdo con información oficial de la CFE y el Gobierno de México, la entrega de SIM se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.Los estados en donde se realizarán estas convocatorias se darán a conocer en las redes oficiales de la CFE, por lo que debes estar al pendiente cuando estén cerca de tu zona para la entrega.Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:Las personas interesadas en recibir un chip, deben cumplir con ciertos requisitos como:En caso de los menores de edad, se solicitará un acta de nacimiento y CURP.Es importante decir que la CFE también ha señalado que la documentación requerida puede varias según la entidad, tipo de jornada o convocatoria específica.El paquete de conectividad a internet de la CFE cuenta con los siguientes beneficios:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP