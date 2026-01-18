La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en marcha un programa permanente de modernización de medidores en todo el país, como parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura del servicio eléctrico y ofrecer una facturación cada vez más precisa y transparente a las y los usuarios.

La medición eléctrica es un componente fundamental del sistema de suministro de energía, ya que permite determinar el consumo registrado en un periodo específico, base sobre la cual se emite el recibo de luz.

En los últimos años, este proceso ha avanzado de manera significativa hacia la digitalización, por lo que actualmente la mayoría de los hogares en México ya cuentan con medidores digitales en lugar de los antiguos dispositivos mecánicos, lo que mejora la exactitud en el registro del consumo y facilita la lectura de los datos.

CFE realiza revisiones periódicas para evitar anomalías

Antes de ser instalados, los medidores pasan por procesos estrictos de verificación y calibración en laboratorios acreditados, conforme a las normas vigentes. Además, personal técnico especializado de la CFE realiza revisiones periódicas en campo para constatar la correcta operación del sistema de medición y prevenir o detectar cualquier tipo de anomalía.

La sustitución de medidores se lleva a cabo con base en criterios técnicos, como el fin de su vida útil, la falta de refacciones o la necesidad de una actualización tecnológica, sin que estos cambios representen un costo adicional para las personas usuarias del servicio.

CFE cobra según tu consumo registrado

En cuanto a la facturación del servicio doméstico, la CFE cobra el suministro eléctrico de acuerdo con la energía efectivamente consumida. Para ello, realiza lecturas periódicas, ya sea de forma manual o automatizada, en los medidores instalados en viviendas, comercios e instituciones públicas y privadas. Estos periodos de medición se aplican de manera regular en todo el país y están a cargo de personal debidamente capacitado.

El consumo registrado se agrupa en periodos que sirven como base para la emisión de los recibos, lo que permite comparar el uso de energía entre distintos bimestres o meses y detectar variaciones relacionadas con cambios de hábitos o con factores estacionales. Esta información resulta clave para que las y los usuarios puedan identificar incrementos en su consumo y tomar medidas para reducir el importe de su factura.

La empresa productiva del Estado reiteró que mantiene un compromiso permanente con la modernización de la infraestructura eléctrica y el fortalecimiento de sus procesos de comercialización. Para ello, se realizan inversiones en redes más robustas, en sistemas de medición y en plataformas tecnológicas actualizadas, además de simplificar y estandarizar los procesos de atención, facturación y cobro.

