Se registra fuerte incendio en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

Un incendio en la colonia San Pedro de los Pinos movilizó a cuerpos de emergencia sin que se reportaran víctimas

Por: El Informador

Las autoridades aún no han determinado la causa del incendio ni la extensión total de los daños. ESPECIAL.

Reportan un incendio industrial en la colonia San Pedro de los Pinos, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

El siniestro se originó en el cruce de Calle 18 y Zapotecas, donde Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar su propagación a inmuebles cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registran víctimas ni personas lesionadas; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la causa del incendio ni la extensión total de los daños.

Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el seguimiento del incidente, en coordinación con los servicios de emergencia, para garantizar la seguridad de los vecinos y lograr el control total del fuego en las próximas horas.

     

