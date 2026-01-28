Reportan un incendio industrial en la colonia San Pedro de los Pinos, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

El siniestro se originó en el cruce de Calle 18 y Zapotecas, donde Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar su propagación a inmuebles cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registran víctimas ni personas lesionadas; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la causa del incendio ni la extensión total de los daños.

Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el seguimiento del incidente , en coordinación con los servicios de emergencia, para garantizar la seguridad de los vecinos y lograr el control total del fuego en las próximas horas.

Bomberos combaten un incendio en una bodega de 1,000 metros cuadrados ubicada en los límites de Álvaro Obregón y Benito Juárez. El incidente afecta al primer y segundo piso del inmueble. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/iq6Q4uMEPU— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 29, 2026

