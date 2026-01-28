Reportan un incendio industrial en la colonia San Pedro de los Pinos, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el cual movilizó a los cuerpos de emergencia.El siniestro se originó en el cruce de Calle 18 y Zapotecas, donde Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar su propagación a inmuebles cercanos.De acuerdo con los primeros reportes, no se registran víctimas ni personas lesionadas; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la causa del incendio ni la extensión total de los daños.Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el seguimiento del incidente, en coordinación con los servicios de emergencia, para garantizar la seguridad de los vecinos y lograr el control total del fuego en las próximas horas. SV